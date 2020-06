SIDROLÂNDIA-MS (Correspondente) – A PRF durante ações da Operação Flagellum, apreendeu no Km 430 da BR-060 195,5 Kg de maconha. Os policiais fiscalizavam deram ordem de parada a um Ford/KA, placas de Ribeirão Preto/SP. O motorista mostrou-se nervoso durante a entrevista. Dentro do carro, a equipe encontrou um cigarro de maconha, desconfiados de que o suspeito fazia o serviço de batedor para uma carga de drogas, aguardaram no local enquanto os policiais realizavam outras abordagens. Após alguns instantes, foi abordada uma GM/S10, placas de Naviraí/MS. Na carroceria da caminhonete, foi descoberto um compartimento oculto, onde estavam escondidos embalagens a droga.

O motorista da S10 confessou ter pego o veículo em Ponta Porã/MS e levaria até Ribeirão Preto/SP. Disse também que receberia R$ 500,00 pelo serviço. Ambos abordados negaram se conhecer ou envolvimento no tráfico de drogas.

Diante das informações, os dois foram presos e encaminhados para a Polícia Civil em do município junto com os veículos e a droga ilícita.