NOVA ALVORADA DO SUL-MS (Correspondente) – A PRF apreendeu hoje (29) no Km 363 da BR-114 Kg de skunk e 83,3 Kg de maconha. Os policiais fiscalizavam deram ordem de parada a um Chevrolet/Prisma, placas de Conceição das Alagoas/MG. O motorista não respeitou a ordem e iniciou fuga. Durante o acompanhamento tático, o suspeito perdeu o controle da direção, invadiu uma plantação de cana e fugiu a pé. A equipe realizou buscas no local, porém não localizou o motorista, que esqueceu os documentos pessoais e um celular dentro do carro, sendo possível identificá-lo. O veículo e as drogas foram encaminhados para a Polícia Civil do Município.