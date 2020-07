RIO BRILHANTE-MS (Correspondente) – A PRF apreendeu 20,2 Kg de skunk, na manhã de ontem (05) no Km 349 da BR-163. A equipe de policiais deu ordem de parada ao motorista do veículo GM Corsa, de placas de Turvolandia/MG, que não obedeceu e fugiu. Na fuga lançou o veículo em alta velocidade sobre uma plantação de milho às margens da rodovia, e fugiu a pé por uma vegetação. Os agentes realizaram vistoria ao veículo e localizaram, dentro de uma caixa de som e no forro das portas do passageiro, 20,2 Kg de skunk que é um tipo mais concentrado de maconha.

Diante dos fatos, veículo e a droga foram apreendidos e encaminhados à Polícia Civil do Município.