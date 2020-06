PONTA PORÃ-MS (Correspondente) – A PRF apreendeu hoje (18), 2.200 Kg de maconha. A ação ocorreu durante a Operação Flagellum. Os policiais abordaram um caminhão Fiat/190, placas de Minas Gerais, acoplado a um reboque carregado com grãos de milho. Durante uma vistoria minuciosa à carga, a equipe encontrou a droga dentro dos ‘bags’ com milho. Com o flagrante, o motorista (47) confessou ter deixado o caminhão em Ponta Porã /MS, onde foi escondida a droga. Ele disse também que levaria a maconha para São Paulo /SP e que receberia R$ 10 mil reais pelo transporte. O motorista foi preso e encaminhado, junto com os veículos e a maconha, para a Polícia Federal da cidade. Carga é avaliada em aproximadamente R$ 3,5 milhões.