A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 23,5 Kg de pasta base de cocaína e 4,5 Kg de cloridrato de cocaína, na tarde desta terça-feira (27), no km 602 da BR-262, em Miranda (MS).

A equipe de policiais rodoviários federais abordou o veículo Ford/Cargo 1119, ocupado pelo condutor e um passageiro, de 32 e 30 anos, respectivamente, que estariam levando uma carga de carne. Após desconfiarem do nervosismo e das respostas contraditórias apresentados pela dupla, os policiais realizaram uma vistoria no compartimento de carga do veículo.

Foram localizados e apreendidos 23,5 Kg de pasta base de cocaína escondidos dentro de caixas de carne e 4,5 Kg de cloridrato de cocaína embaixo e atrás do banco da cabine.

Sobre os ilícitos, o condutor disse que foi contratado por um homem boliviano para levar a droga até Campo Grande (MS) e que uma pessoa entraria em contato para pegar a carga. Disse que receberia a quantia de dez mil reais pelo trabalho ilegal. Os envolvidos foram presos e encaminhados para Polícia Civil de Miranda (MS), juntamente com o conjunto veicular e ilícito.