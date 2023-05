PRF apreende 248 Kg de drogas na BR-463

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 248 Kg de maconha, skunk e haxixe, na noite de domingo (21) na BR-463 em Dourados. Os policiais abordaram dois veículos Polo e um Voyage. Após a descoberta do ilícito, o motorista do Polo iniciou fuga em alta velocidade no perímetro urbano de Dourados.

Durante o acompanhamento tático, o motorista colidiu o automóvel com um barranco e empreendeu fuga a pé, uma mulher que estava de passageira tentou fugir, porém foi detida. Ela disse que apenas estava de carona. Os presos, os veículos e a droga foram encaminhados à Polícia Civil em Dourados.