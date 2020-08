PONTA PORÃ-MS (Correspondente) – A PRF apreendeu 3 toneladas de maconha, nesta quinta-feira (13), no município. Os policiais rodoviários federais realizavam ronda na BR-463, quando avistaram um caminhão Volvo/NL12, acoplado a um semirreboque, realizar uma manobra de desvio para a MS-386.

A equipe realizou a abordagem da carreta e identificou o motorista (56). Desconfiados do comportamento do caminhoneiro, os policiais acompanharam o caminhão até a Unidade Operacional do Capey, onde foi realizada vistoria na carga de grãos. Entre o milho, a equipe descobriu 3 toneladas de maconha. Com o flagrante, o suspeito confessou ter pego a carreta em Ponta Porã/MS e entregaria a droga em São Paulo/SP. Pelo transporte, disse que receberia R$ 50.000,00. O preso, os veículos e a maconha foram encaminhados para a Polícia Federal do Município. A Droga foi avaliada em R$ 2,4 milhões.