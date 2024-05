PRF apreende 31 kg de maconha e 1,3 kg de cocaína em Corumbá

PRF apreendeu 31 kg de maconha, 1,3 kg de cocaína no KM 708 da BR 26 em Corumbá. Os policiais abordaram uma van de transporte. Em conversa com os passageiros, os agentes desconfiaram do nervosismo demasiado e das respostas contraditórias dadas por um deles.



O passageiro em questão não apresentou nenhum documento e nas bagagens dele foram encontrados o entorpecente. Ele então confessou que havia sido contratado para levar a droga de Corumbá para Campo Grande, mas não deu mais detalhes do contratante e nem para quem entregaria o ilícito.



Ele foi encaminhado para a Polícia Civil local.