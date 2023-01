Polícia Rodoviária Federal apreendeu 31,3 Kg de cocaína, na noite de domingo (29), em Corumbá. Nove pessoas foram presas. Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-262, quando abordaram um ônibus, ocupado por seis adultos e uma criança, de 3 anos. Durante as entrevistas, os seis adultos demonstraram nervosismo, levantando suspeitas dos policiais.

Após buscas no veículo, a equipe encontrou os tabletes de cocaína, totalizando 25,4 Kg de droga. Questionados, os envolvidos confessaram ter recebido a cocaína em Corumbá e que deveriam entregá-la em São Paulo (SP), pelo transporte, disseram que receberiam R$ 800,00, cada um. No segundo flagrante, os PRFs abordaram outro ônibus. O motorista transportava três mulheres e uma criança, de 4 anos. Durante a fiscalização, as passageiras demonstraram nervosismo e confessaram que também transportavam tabletes de cocaína, totalizando 5,9 Kg do ilícito.

Os nove envolvidos foram presos e encaminhados à Polícia Civil em Corumbá (MS) e o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar as crianças.