COXIM-MS (Correspondente) – A PRF apreendeu, no domingo (23), 3.221,2 Kg de maconha e prendeu o batedor da droga no Km 170 da BR-359. Os PRF abordaram uma Fiat/Strada com placas de Canarana/MT, e um caminhão Vw/24.250, placas de Taboão da Serra/SP. No momento da abordagem, ambos condutores desceram dos veículos correndo e empreenderam fuga a pé. Com o apoio da PM de Coxim/MS, buscas foram realizadas na região, porém os suspeitos não foram localizados. No caminhão, foram encontrados diversos tabletes de maconha, além de um radiotransmissor. Após pesada, a droga totalizou 3.221,2 Kg.

Em seguida, foi abordada uma outra Fiat/Strada, placas de Jardim/MS, que havia passado anteriormente e estava realizando o retorno. Em vistoria ao veículo, foram encontrados dois aparelhos celulares e um radiotransmissor idêntico e instalado da mesma maneira ao que foi localizado no caminhão, anteriormente, sendo constatado que as duas picapes faziam o serviço de batedores do ilícito.

O motorista (36) foi preso e encaminhado para a Polícia Civil em Coxim (MS), juntamente com os veículos e a droga.