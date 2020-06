A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu durante em Água Clara (MS) 425 mil maços de cigarros contrabandeados e uma carreta adulterada em dois flagrantes.

Na primeira apreensão, os policiais rodoviários federais fiscalizavam no km 141 da BR-262, quando abordaram um caminhão Iveco/StraliHD, placas de Sorriso (MT), acoplado a um reboque com placas de São Paulo. Durante consulta aos sinais de identificação dos veículos, a equipe descobriu que existiam indícios de adulteração. O caminhão abordado possui dados iguais a outro caminhão com registro de baixa no Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Diante das informações, o motorista, de 30 anos, e os veículos foram encaminhados para a Polícia Judiciária em Água Clara (MS).

Já a segunda abordagem ocorreu no km 144 da BR-262. Os policiais rodoviários federais realizavam ronda na região, quando localizaram um caminhão Scania/R124, placas de Pitanga (PR), estacionado em um posto de combustíveis. Durante a entrevista, o motorista, de 26 anos, confessou que não possuía habilitação e que transportava diversas caixas de cigarro contrabandeado.

Ao verificar a carga, a equipe apreendeu 850 caixas do ilícito, totalizando 425.000 (quatrocentos e vinte e cinco mil) maços de cigarros. O condutor disse ter pego a carreta carregada em Campo Grande (MS) e levaria até Tres Lagoas (MS). Pelo serviço, declarou que recebeu R$ 1.500 reais, ao receber o caminhão, e que receberia mais R$ 500 reais no destino final.

O preso também possuía uma CNH falsa. Em consulta aos sistemas, os agentes descobriram um mandado de prisão em aberto no verdadeiro nome do suspeito. Ele foi encaminhado para a Polícia Federal em Três Lagoas, junto com os veículos e o cigarro apreendido.