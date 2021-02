JARDIM-MS (Correspondente) – A PRF apreendeu 430 Kg de maconha, na manhã desta quarta-feira (24) na BR-267. Os policiais em fiscalização deram ordem de parada a um VW/Santana. O motorista, de 21 anos, não obedeceu. Durante o acompanhamento tático, o suspeito foi alcançado e detido. No veículo, a equipe encontrou os tabletes de maconha. O envolvido confessou ter pego o ilícito em Bela Vista/MS e deveria entregá-lo em Botucatu/SP. Disse também que realizou o transporte para quitar uma dívida de R$30.000,00 com traficantes. O preso, o automóvel e a droga foram encaminhados para a Polícia Civil do Município.