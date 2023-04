PRF apreende 432 Kg de prata na BR-262

Um caminhoneiro Boliviano foi preso juntamente com o passageiro com 432 Kg de prata na terça-feira (25) na BR-262 em Água Clara. Os polícias abordaram um caminhão Volvo/FH12. Após uma busca os policiais encontraram um compartimento oculto, onde estavam escondidos vários sacos com prata.

Questionado, o motorista disse ter sido contratado pelo passageiro, que é proprietário do caminhão, para transportar o metal até São Paulo (SP) e que pelo serviço receberia R$ 20.000,00. Os presos, a carreta e a prata foram encaminhados à Polícia Federal em Três Lagoas.