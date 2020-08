COXIM-MS (Correspondente) – A PRF apreendeu ontem (16), 44,8 Kg de maconha no município. A equipe policial abordou um Chevrolet/Onix com placas de Belo Horizonte/MG. O motorista (27) estava acompanhado por uma passageira, de 26 anos. Ao ser perguntado sobre o motivo da viagem, o jovem afirmou ser motorista de aplicativo e estar realizando uma viagem que teve início em Sinop/MT com destino à Campo Grande/MS, e estaria retornando com a passageira para o estado do Mato Grosso. Pelo transporte, o homem disse que receberia R$ 4.000,00.

Em verificação ao porta-malas do veículo, os policiais rodoviários federais localizaram uma mala e uma mochila com grande quantidade de droga.

Questionada sobre a origem da droga, a passageira relatou ter saído de Mato Grosso na última sexta-feira (14) para buscar o ilícito em Campo Grande/MS, e estaria retornando para Sinop /MT, onde receberia a quantia de R$ 4.000,00. O motorista alegou não ter conhecimento do transporte da maconha.

Os dois foram encaminhados para a Polícia Civil em Coxim/MS, junto com o veículo e a droga.