SÃO PAULO-SP (Correspondente) – A Polícia Rodoviária Federal nesta manhã desta sexta-feira (02), por volta das 06h15 apreendeu 450 Kg de maconha no Km 168 da rodovia Raposo Tavares, em Saperaí (SP). A droga estava em uma caminhonete Mitsubischi / L200. Os policiais estavam realizando deslocamento de retorno de uma operação realizada no estado do Paraná, quando receberam informação do DENARC de Cascavel (PR) sobre uma caminhonete que estaria se deslocando para São Paulo, com grande quantidade de maconha.

Durante a viagem, os policiais visualizaram a caminhonete passando por eles em alta velocidade. Imediatamente foi dada ordem de parada, mas o motorista fugiu, dando incício a uma perseguição que se desenrolou por 26 quilômetros, terminando quando o motorista da caminhonete perdeu o controle ao acessar a saída 142, sentido Sarapuí (SP).

A caminhonete saiu da rodovia e entrou em um matagal. O motorista desembarcou e fugiu pelo mato. As equipes fizeram buscas pelo mato, já com o apoio da Polícia Militar Rodoviária, porém o cidadão não foi localizado. No compartimento de carga da caminhonete foram encontrados os entorpecentes. Dentro da caminhonete havia uma caixa com dispositivos perfurantes conhecidos como “miguelitos”, utilizados pelos traficantes para furar os pneus das viaturas policiais durante perseguição. Após verificação dos sinais identificadores da caminhonete, os policiais constataram que ela havia sido roubada no dia 05/06/2021, na cidade de Guaramirim (SC). A ocorrência foi apresentada na Polícia Federal da cidade de Sorocaba (SP).