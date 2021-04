A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 502 Kg de maconha, nesta quarta-feira (14), em Naviraí (MS). Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-163, quando abordaram um Chevrolet/Onix, com placas de São Paulo (SP). O motorista, de 24 anos, foi flagrado transportando os tabletes do ilícito no porta-malas do veículo. Questionado, o condutor confessou ter pego a maconha no Paraguai e que deveria entregá-la em São Paulo (SP). Pelo transporte, disse que receberia R $6.000,00. Ele foi preso e encaminhado para a Polícia Federal em Naviraí (MS), juntamente com o automóvel e a droga.