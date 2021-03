PONTA PORÃ-MS (Correspondente) – A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na quinta-feira (11) 51,7 Kg de maconha na BR-463. A droga estava escondida em vários compartimentos ocultos no veículo, inclusive dentro do banco. Os policiais abordaram um Renault/Sandero. O motorista, de 30 anos, demonstrou nervosismo durante a entrevista. Após uma vistoria minuciosa no veículo, a equipe encontrou a droga. O motorista confessou ter pego a droga em Ponta Porã (MS) e deveria viajar até Dourados (MS). Disse também que não sabia quanto receberia pelo serviço. Ele foi preso e encaminhado para a Polícia Civil do Município junto com o ilícito e o veículo.