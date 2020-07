A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na noite deste domingo (12), 6060 munições de diversos calibres em Água Clara/MS. Os policiais rodoviários federais fiscalizavam no km 141 da BR-262, quando abordaram um Renault/Clio, placas de Aquidauana (MS). O motorista, de 36 anos, era acompanhado por uma passageira, de 34, e um bebê, de 1 ano.

Durante a abordarem, a equipe desconfiou de que algum ilícito estivesse escondido no carro. Após vistoria minuciosa, foi encontrado um fundo falso no assoalho do Clio. Dentro, estavam escondidas embalagens com munições de calibres 5.56mm, 9mm e .38. Ao total, foram apreendidas 6.060 (seis mil e sessenta) munições. O motorista confessou ter recebido o veículo em Campo Grande (MS) com destino a São Paulo (SP) e pelo transporte declarou que receberia R$ 3 mil. Disse também que a passageira não tinha envolvimento no crime. Ele foi preso e encaminhado para a Polícia Civil em Água Clara/MS, juntamente com o automóvel e as munições.