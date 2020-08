BATAGUASSU-MS (Correspondente) – A PRF apreendeu 622 Kg de maconha na manhã desta segunda-feira (24), após dois flagrantes no Município. As duas cargas juntas são avaliadas em mais de R$ 622 mil.

Na primeira apreensão, a equipe fiscalizava no km 18 da BR-267, quando deu ordem de parada a um I/Chevrolet Agile com placas de Caçapava/SP, porém o motorista não obedeceu a ordem e iniciou fuga, sendo alçando e detido com 113,35 Kg e 1,2 Kg de skunk no porta-malas. O homem sem CNH foi preso e encaminhado para a Polícia Civil da Cidade, junto com o ilícito e o carro.

No segundo flagrante, os policiais deram ordem de parada a um Hyundai/HB20, placas falsas de Fátima do Sul/MS. O motorista não parou e iniciou fuga. Durante o acompanhamento tático, o suspeito abandonou o veículo e empreendeu fuga a pé, não sendo localizado. Dentro do carro, que possuía registro de roubo desde outubro de 2019 em São Paulo, foram encontrados 509 Kg de maconha. O automóvel e a droga foram encaminhados a Polícia Civil do Município.