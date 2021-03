Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 69,1 Kg de pasta base de cocaína e 2,2 Kg de cocaína, na manhã desta quarta-feira (24), em Nova Andradina (MS). Uma mulher foi presa e uma menor apreendida. A droga foi localizada em compartimentos ocultos dentro do veículo Hyndai Creta, abordado por policiais rodoviários federais no km 129, da BR-267. A condutora e a passageira disseram que pegaram o veículo com o ilícito em Dourados (MS) e levariam até Presidente Prudente (SP), por dez mil reais .A condutora foi presa e a menor apreendida. As envolvidas, o veículo e a droga foram encaminhadas para a Polícia Civil local.