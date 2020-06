A PRF apreendeu no km 420 da BR-163 na madrugada de hoje (16) em Campo Grande/MS 740,6 kg de maconha. Os policiais deram ordem de parada a um Fiat/Strada Adventur, placas de Nova Alvorada do Sul/MS. A ordem de parada não foi obedecida pelo motorista, momento em que foi iniciado o acompanhamento tático. Durante a fuga, o suspeito realizou diversas manobras perigosas, quase colidindo com outros veículos que trafegavam pela rodovia. A frente perdeu o controle da direção e arremessou o veículo em um barranco, empreendendo fuga a pé pelo matagal. Foram realizadas buscas na região, porém ele não foi localizado.

O veículo e a droga foram encaminhados à DENAR em Campo Grande/MS.