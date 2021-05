A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 92,7 Kg de maconha e prendeu dois homens que transportavam a droga, na tarde desta quarta-feira (19), em Água Clara (MS).

A droga foi localizada no porta-malas do veículo Hyundai HB20, abordado por policiais rodoviários federais no km 145 da BR-262, e ocupado por dois homens.

Os homens disseram que carregaram o veículo com a droga em Campo Grande (MS) e que levariam o ilícito até Luiziania (GO) e receberiam cinco mil reais para realizar o transporte ilegal.

Os envolvidos, a droga e o veículo foram encaminhados para a Polícia Civil de Água Clara (MS).