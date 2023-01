Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 93 Kg de cabelos, na noite de terça-feira (17), em Corumbá (MS). Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na Unidade Operacional da PRF, quando abordaram um carro de aplicativo. O motorista transportava três malas com cabelos. Ele disse ter pego as malas em Corumbá (MS) e que deveria entregar as mercadorias em Goiânia (GO). Os cabelos possuíam nota fiscal, porém não era possível identificar a origem do produto, que teria finalidade comercial. Diante das informações, os cabelos foram apreendidos e encaminhados à Receita Federal em Corumbá (MS).