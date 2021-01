A PRF apreendeu nesta quinta-feira (27) 250 mil maços de cigarro contrabandeados em Rio Brilhante/MS. A carga de cigarros, avaliada em R$ 1,25 milhão, foi encontrada no semirreboque do caminhão Iveco, abordado pelos policiais rodoviários federais no km 341 da BR-163. O conjunto veicular era conduzido por um homem, acompanhado pelo pai dele. Questionados sobre a carga, pai e filho disseram que receberiam 15 mil reais pelo transporte de Mundo Novo/MS até Campo Verde/MT, porém negaram saber que se tratava de cigarros. Eles foram encaminhados para a Polícia Federal de Dourados/MS, juntamente com a carga e o caminhão.