ÁGUA CLARA – MS (Correspondente) – A PRF apreendeu 36,7 kg de pasta base de cocaína, na madrugada desta quarta-feira (11), em Água Clara. A apreensão ocorreu durante uma fiscalização na BR-262. Os agentes abordaram um veículo Jeep/ Renegade e desconfiaram do nervosismo do motorista (39), durante a entrevista.

Os policiais realizaram uma busca no carro até encontrar os tabletes do ilícito no painel do veículo. Questionado, o motorista confessou ter recebido a cocaína em Campo Grande e entregaria o automóvel em São Paulo (SP). Pelo transporte, disse que receberia R$ 5 mil. A apreensão representa um prejuízo de cerca de 4,5 milhões de reais ao crime organizado. Diante dos fatos, o motorista foi preso e encaminhado juntamente com a droga para a polícia civil do município.