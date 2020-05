COXIM-MS (Correspondente) – Motorista (28) de um Chev/Onix Plus Joy, placas de Belo Horizonte/MG foi apreendido no Km 734 da BR-163 com carga de eletrônicos sem documentação. No veículo estavam um jovem (22) e uma menor de idade. Os itens apreendidos foram 35 aparelhos celulares, entre eles, da marca ‘Xiaomi’ e outros eletrônicos, cosméticos e vestuários sendo importados ilegalmente.

Diante dos fatos, as mercadorias foram encaminhadas para a Receita Federal em Campo Grande/MS.