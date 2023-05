Os policiais federais do MT, MS e o BOPE-MT abordaram uma picape VW/Saveiro no MS. Durante uma busca minuciosa no veículo encontraram um compartimento oculto, onde estavam escondidos os ilícitos. Questionado, o motorista disse que não sabia da existência das drogas no veículo. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Paranaíba.