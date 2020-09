PONTA PORÃ – MS (Correspondente) – Na madrugada desta quarta-feira (9), a PRF apreendeu cerca de 456 Kg de maconha, a avaliada em mais de R$ 456 mil. A apreensão ocorreu durante uma fiscalização na BR-463. Os agentes tentaram abordar um veículo Fiat/Pálio com placas falsas de Ribeirão Preto (SP), mais o motorista não aceitou a ordem de parada e empreendeu fuga. Durante perseguição, o motorista abandonou o veículo e fugiu a pé, não sendo localizado. No interior do veículo, foi encontrado quase meia tonelada do entorpecente, o carro também possuía registro de furto em Santa Catarina, desde julho de 2017. Diante dos fatos, as drogas e o veículo foram encaminhados para a delegacia do município.