PRF apreende maconha e cocaína na BR-262

PRF apreendeu 55 Kg de maconha e 33 Kg de cocaína na BR-262em Corumbá. Os policiais abordaram um ônibus de viagem, com 44 passageiros bolivianos que seguiam para São Paulo. Durante fiscalização do veículo, os policiais localizaram maconha e cocaína escondido num compartimento oculto.

Durante o flagrante, foi abordado outro veículo, um VW/Nivus. O motorista e o passageiro do carro de passeio foram identificados como proprietários do ônibus, segundo informações do motorista do veículo que levava os ilícitos.

Os três presos foram encaminhados à Polícia Federal de Corumbá juntamente com os ilícitos.