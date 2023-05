PRF apreende maconha e skunk na BR-463

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 795 Kg de maconha e 75 Kg de skunk, na noite de sábado (20) na BR-463 em Dourados. Os policiais avistaram um VW/Nivus em alta velocidade; deram ordem de parada, porém o motorista não obedeceu e iniciou fuga.

Durante o acompanhamento tático, o motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista e empreendeu fuga a pé, não sendo localizado. No interior do veículo a equipe encontrou grande quantidade de maconha e skunk. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil do Município.