A Polícia Rodoviária Federal realizou a apreensão de aproximadamente 13,5 kg de drogas em duas ocorrênciasem Primavera do Leste. Parte da droga estava nas malas de uma passageira de um ônibus que fazia o trajeto Peixoto de Azevedo/MT para Imperatriz/MA. Dentro da bagagem da mulher havia cerca de 8 kg de pasta base de cocaína que, conforme ela, seria levada para o estado de Goiás. Além disso, ela apresentou uma documentação falsa e ainda constava um mandado de prisão em aberto por furto em seu nome.

A outra parte da droga também estava nas bagagens de um passageiro de um ônibus, entretanto com trajeto do Acre com direção ao estado da Bahia. Durante a fiscalização aos passageiros, percebeu-se um forte odor vindo de uma bolsa de plástico. Questionado o passageiro que estava sentado na poltrona abaixo da bagagem, ele afirmou ser de sua propriedade. Ao ser aberto, dentro havia cerca de 5,2 kg de pasta base de cocaína. O homem afirmou ter recebido a droga em Rondônia de um cidadão boliviano e levaria até Fortaleza no Ceará.

Diante dos fatos, os dois passageiros foram detidos, a princípio, pelo crime de tráfico de drogas e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil da cidade de Primavera do Leste/MT.

Em uma outra ocorrência, desta vez na cidade de Cuiabá, foram apreendidos cerca de 5,25 kg de pasta base de cocaína.

A droga estava com uma mulher que viajava em um ônibus que fazia o itinerário Cuiabá – Brasília. Quando questionada sobre a viagem que fazia, apresentou informações desconexas e muito nervosismo e se mostrou bastante incomodada com a presença da equipe policial.

Indagada sobre suas bagagens, apresentou umas mochilas e dentro foram encontrados cinco tabletes de drogas e vários bilhetes de passagens que mostravam a possível origem do entorpecente. A mulher foi detida, a princípio, pelo crime de tráfico de drogas e encaminhada à Polícia Civil.

A última ocorrência do dia aconteceu na cidade de Barra do Garças, onde foram apreendidos cerca de 18,5 kg de drogas.

A situação ocorreu na manhã de ontem (20), quando uma equipe da PRF juntamente a Polícia Militar do estado de Goiás foi acionada para averiguar a possível existência de drogas em um veículo que havia sido apreendido e estava em um pátio de uma empresa de guincho.

Ao efetuarem as buscas no veículo, foram encontrados 18 tabletes de drogas, cerca de 18,5 kg de pasta base de cocaína. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Judiciária para os procedimentos legais cabíveis ao caso.