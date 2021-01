DOURADOS-MS (Correspondente) – A PRF apreendeu na segunda-feira (25) mais de 9,5 toneladas de maconha, e prendeu dois homens na BR-163. A equipe de policiais rodoviários federais abordou uma carreta, de placas do Paraná, carregada com milho. O caminhoneiro (35) demonstrou nervosismo com a abordagem policial e deu respostas evasivas quando questionado sobre a origem e destino da viagem.

Desconfiados, os PRFs solicitaram, se caso o homem permitisse, que mostrasse no celular o contato com os encarregados do transporte da carga, já que havia algumas contradições. No momento que foi destravado o celular, os policiais descobriram que havia um outro caminhão aguardando contato para continuação da viagem. Os agentes então resolveram abordar esse outro caminhão, modelo Scania, também de placas do Paraná, no local indicado pelas mensagens. O caminhoneiro (36) do veículo estava carregava com milho.

Já na Unidade Operacional da PRF em Dourados, os policiais realizaram vistoria nos veículos e encontraram fardos de maconha em meio a carga de milho, no semirreboque do veículo Scania. Ao todo, foram apreendidos 9,56 toneladas de maconha. Os dois homens foram presos e encaminhados para a Polícia Civil do Município, juntamente com os veículos e a carga da droga.