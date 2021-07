A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 521 Kg de maconha e prendeu o homem que transportava a droga, na manhã desta quinta-feira (29), em Dourados (MS).

A droga foi localizada em compartimentos falsos na carroceria do veículo GM Chevrolet D10, de placas de Campina Verde (GO), abordado por policiais rodoviários federais no km 267 da BR-163. O veículo era conduzido por um homem, de 34 anos.

Ao todo, foram apreendidos 521 Kg de maconha. O condutor declarou ter recebido o veículo de um estranho em um posto de combustíveis em Dourados (MS) e que receberia mil reais para transportar o ilícito até Goiânia (GO).

O homem foi preso e encaminhado à Polícia Civil de Dourados, bem como o veículo e a droga.