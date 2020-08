A PRF apreendeu durante uma blitz na Rodovia Presidente Dutra; BR-116 na madrugada desta quinta-feira (6), um arsenal de guerra que seria entregue no Complexo da Maré, na Zona Norte do RJ. Foram apreendidos dezenas de fuzis, pistolas e carregadores foram apreendidos, e muita maconha.

Por volta das 5h, na altura do pedágio os policiais abordaram dois carros. Logo se percebeu um odor forte de maconha. Na vistoria foi descoberto além do entorpecente a grande quantidade de armamento de guerra. Os dois motoristas confessaram que traziam o “material” para a Vila dos Pinheiros, na Maré.

Havia 22 fuzis, 21 pistolas, dezenas de carregadores e mais de 300 quilos de maconha. Todas as pistolas estavam equipadas com mira à laser. Entre os fuzis, de origem estrangeira, havia um com uma mira telescópica para tiros de precisão à longa distância. O material apreendido está avaliado em mais de R$ 3 milhões.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal.