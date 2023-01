A Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma pistola e porções de cocaína, escondidas dentro de uma sandália em Ponta Porã (MS). Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-463, quando abordaram um ônibus de viagem. Durante as entrevistas aos passageiros, a equipe desconfiou do nervosismo apresentado por uma passageira. Após buscas, a equipe verificou que a sandália da mulher tinha um peso fora do comum.

Os policiais descobriram que o solado plataforma da sandália servia de esconderijo para uma pistola desmontada, com carregado. Além de duas porções de cocaína. Questionada, a mulher disse que não sabia da existência dos ilícitos. Ela foi presa e encaminhada à Polícia Civil em Ponta Porã (MS).