Apesar da fronteira fechada pela pandemia do coronavírus, as portas estavam abertas para o narcotráfico. Mas os traficantes se deram mal com a polícia brasileira. Conforme informações da PRF, somente em Mato Grosso do Sul, foram interceptados 313.218 quilos da Cannabis sativa. O volume recorde da droga tirado de circulação no Brasil causaram prejuízos de R$ 300 milhões aos cofres do crime organizado, principalmente dos grupos que atuam na fronteira.

A maior parte do volume recorde da droga aprendida pelos agentes da PRF aconteceu na região de fronteira. Para o inspetor Waldir Brasil, chefe da delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Dourados, os números expressivos em plena pandemia, podem ser explicados também pelo aumento da área de plantação no Paraguai e também pela expansão do crime organizado na fronteira.