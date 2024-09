PRF e Bombeiros salvam idoso após colisão de barco no Pantanal

A PRF e os Bombeiros realizaram um resgate aéreo de um idoso de 70 anos após um acidente com uma embarcação no Pantanal. A colisão com rochas causou um óbito e deixou o idoso gravemente ferido. Graças ao rápido atendimento aéreo, o idoso foi levado ao hospital em 40 minutos, comparado às 36 horas necessárias por via fluvial. Este foi o segundo atendimento aero médico na região em menos de uma semana.

Essa ação demonstra a importância da integração entre as instituições e a eficácia dos recursos aéreos em situações de emergência, especialmente em áreas de difícil acesso como o Pantanal.