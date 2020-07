ÁGUA CLARA-MS (Correspondente) – PRF e Conselho Tutelar prenderam ontem (6), um suspeito de abusar sexualmente da enteada, de 12 anos. Os policiais fiscalizavam quando receberam uma equipe do Conselho Tutelar, solicitando apoio na abordagem de um veículo. Um dos passageiros seria suspeito no crime de estupro de vulnerável. Ao abordarem o carro, foram identificados os passageiros, um homem, de 48 anos, uma mulher, de 38, mãe da criança, e a vítima, de 12 anos. A equipe do Conselho Tutelar ouviu a menor, que confirmou os abusos sofridos. Diante das informações, o padrasto e a mãe da criança foram encaminhados para a Polícia Civil do Município.