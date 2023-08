PRF e a DENAR/PCMS apreenderam 703 Kg de maconha após uma ação conjunta na Capital. As equipes identificaram um veículo Renault/Duster suspeito na BR-163. Os policiais durante um acompanhante tático realizaram a abordagem do motorista num comércio próximo a sua casa. No automóvel foi apreendido a droga. O preso o veículo e a droga foram encaminhados a DENAR.