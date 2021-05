Polícia Rodoviária Federal (PRF), irá realizar neste domingo (23), mais uma ação do projeto Pedal Legal em Campo Grande (MS).

Pensando em promover mais empatia e respeito entre condutores, ciclistas, pedestres e passageiros, a PRF realiza uma série de ações para melhorar as relações entre os usuários das rodovias e tornar o trânsito mais seguro.

Com a iniciativa “Paz sobre Rodas”, vários grupos de ciclismo de MS também irão participar do evento, das 9h30 às 12h, na Grande Parada – Indubrasil (R. Indaiatuba, 518), local tradicional de encontro de ciclistas para saídas e chegadas de pedais.

Os participantes receberão orientações sobre segurança, noções de primeiros socorros para acidentes de bicicleta, orientação sobre uso correto e regularização de transporte de bikes, adesivagem de veículos e outras atividades

A ação também conta com o apoio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (FUNDESPORTE), do Corpo de Bombeiro Militar de Mato Grosso do Sul (CBM/MS), do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran/MS) e da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran).