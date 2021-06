A Polícia Rodoviária Federal (PRF), em ação conjunta com a Polícia Militar (PM), apreendeu 1.125 Kg de maconha e 8 Kg de skunk, na manhã desta quarta-feira (9), em Paranaíba (MS).

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-158, quando avistaram uma Fiat/Toro realizando diversas ultrapassagens em alta velocidade na rodovia. Ao receber ordem de parada, o condutor não respeitou e iniciou fuga, adentrando o perímetro urbano do município.

A equipe solicitou apoio da Polícia Militar para realizar a abordagem do veículo. Durante o acompanhamento tático, o suspeito abandonou a picape e empreendeu fuga a pé, não sendo localizado. No carro, que também possuía placas adulteradas, os policiais encontraram as drogas.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil em Paranaíba (MS).