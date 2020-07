MUNDO NOVO-MS (Correspondente) – PRF e Receita Federal apreenderam um caminhão Ford/Cargo, placas de Correntina/BA, carregado com 200.000 maços de cigarros. As equipes receberam informações de que uma casa era usada como entreposto de cigarros contrabandeados. No local, foi encontrado o veículo carregado de tabaco ilegal. Ninguém foi encontrado na residência. O veículo e a carga foram escoltados para a Receita Federal do Município.