A PRF emitiu hoje comunicado sobre o transporte de uma carga excedente de 7,3 m de largura, partindo de Hidrolândia com destino a Porangatu, em Goiás, que vai interferir no trânsito da BR-153 até o dia 18. O trajeto de aproximadamente 445 km vai ser acompanhado por viaturas que controlarão a velocidade do comboio e os momentos de ultrapassagem.