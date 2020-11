A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou às 23h59 desta segunda-feira, 02 de novembro, a Operação Finados 2020, realizada em todas as rodovias federais do Estado.

Fiscalização

A PRF fiscalizou 2.261 veículos e 2.638 pessoas nas rodovias federais em Mato Grosso do Sul nos 4 dias de Operação.

Acidentes

Durante a Operação, foram registrados 19 acidentes, sendo 2 considerados graves. Ao todo, 18 pessoas ficaram feridas e nenhuma pessoa morreu.

Autuações Gerais

Foram totalizados 1.540 autos de infrações gerais.

Ultrapassagens

Foram observadas 283 infrações de ultrapassagem cometidas, sendo 272 ultrapassagem em faixa dupla contínua.

Cinto de Segurança

As autuações pelo não uso do cinto de segurança foram 95, entre motoristas e passageiros. Crianças sendo transportadas fora da cadeirinha, assento de elevação ou bebê conforto resultaram em 19 autuações.

Alcoolemia

A PRF realizou 95 testes com o bafômetro – etilômetro nas rodovias federais do MS; 21 motoristas foram flagrados em fiscalizações com o etilômetro; 10 motoristas foram presos.