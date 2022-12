Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou a Operação Natal 2022 com redução em todos os índices de acidentes no Mato Grosso do Sul. De 22 a 25 de dezembro, nenhuma morte foi registrada nas rodovias federais do estado.

Durante os 4 dias de operação, a PRF registrou 22 acidentes, sendo 1 considerado grave. 6 pessoas ficaram feridas e nenhuma morte ocorreu. Comparado com 2021, quando ocorreram 31 acidentes, 13 graves, 34 feridos e 8 mortes, obtivemos reduções em todos os números.

Nas fiscalizações, a PRF flagrou 168 condutores e passageiros sem o cinto de segurança. 40 crianças estavam sendo transportadas fora do dispositivo de segurança. 249 ultrapassagens indevidas foram notificadas. No total, 1.302 autuações foram registradas.

Nos comandos de alcoolemia, os policiais rodoviários federais realizaram 2.814 testes, 49 pessoas foram flagradas dirigindo após consumir álcool, destas, 5 foram presas.