PRF flagra animal silvestre sendo traficado em Terenos

APolícia Rodoviária Federal (PRF) resgatou, em Terenos (MS), um macaco prego que estava sendo traficado, na manhã deste sábado (18).

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-262 quando deram ordem de parada a um veículo Land Rover, conduzido por um homem. Durante a fiscalização, a equipe notou a presença de uma gaiola para transporte de animal e foi informada pelos ocupantes do veículo de que se tratava de um macaco prego.

Ao conferirem a documentação, os policiais constataram a ausência da Autorização de Transporte emitida pelo IBAMA e da Guia de Trânsito Animal, que é o documento que atesta a regularidade sanitária do animal. Além disso, o Certificado de Origem que foi apresentado pelos ocupantes do veículo possuía irregularidades que apontavam para a falsidade do documento.

Questionado, o condutor afirmou ter sido contratado para transportar o animal de São Paulo para Corumbá (MS).

Os envolvidos foram encaminhados à Polícia Federal de Campo Grande e o animal foi levado para o CRAS – Centro de Reabilitação de Animais Silvestres.