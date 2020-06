BANDEIRANTES-MS (Correspondente) – A PRF apreendeu na BR-163 ontem (15) um GM/Corsa, placas de São Gabriel do Oeste/MS com 5,2 Kg de maconha. A motorista, de 33 anos, transportava um passageiro, de 30. A droga estava escondida dentro de uma mala. A motorista também declarou que receberia R$ 500 reais pelo transporte. Ambos foram presos e encaminhados para a Polícia Civil em Bandeirantes/MS, com o automóvel e a maconha.