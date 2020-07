MUNDO NOVO-MS (Correspondente) – PRF frustra no Km 18 da BR-163 golpe em locadora ao recuperar um Chevrolet/Onix, placas de Belo Horizonte/MG. O motorista fugiu da fiscalização adentrou o no perímetro urbano em alta velocidade e invadiu um lote residencial, porém foi alcançado e detido. Ele não possuía nenhum documento de identificação. Em verificação no carro, a equipe descobriu que ele era pertencente a uma locadora. Em contato com a funcionária da empresa, ela informou que o carro deveria ter sido devolvido na última segunda-feira (30), sendo registrado em B.O como apropriação indébita.

O autor e o automóvel foram encaminhados para a Polícia Civil do Município.