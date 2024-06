PRF/MS e FICCO/CE prende suspeito de participar de chacina no Ceará

A PRF em conjunto com FICCO/CE prendeu um homem acusado de participar da chacina em Viçosa do Ceará/CE. Os policiais realizavam buscas na BR-163 e abordaram um Honda/Fit.

O motorista viajava com três passageiros, sendo uma mulher. Um dos passageiros apresentou um documento falso, já cientes das informações do suspeito, os policiais questionaram e o passageiro confessou a origem ilícita dos documentos. Ele disse que estaria viajando para Corumbá/MS, na fronteira com a Bolívia.

O motorista disse ser cunhado do preso e que o conhecia pelo nome da documentação falsa, a passageira, esposa do preso disse que não conhecia o nome verdadeiro do homem e não sabia sobre seus antecedentes criminais.

O preso foi encaminhado à Polícia Federal em Campo Grande/MS.