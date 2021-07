O superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Mato Grosso do Sul, Luiz Alexandre Gomes da Silva, recebeu na manhã desta segunda-feira (26), juntamente com o Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação, PRF Fábio Willians, a visita do secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira.

Durante o encontro, que ocorreu na Superintendência da PRF em Campo Grande (MS), foram apresentados os novos sistemas que a PRF tem desenvolvido nas áreas de tecnologia e comunicação, Também foi discutida a disponibilização destes sistemas para todos os estados e municípios, reforçando a integração entre as forças de segurança do país.

Na reunião, também estiveram presentes o Chefe da Seção de Tecnologia da Informação e Comunicação da PRF/MS, PRF Júlio Pizani e o PRF Marcos Prado.